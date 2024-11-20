Петербургские депутаты приняли 14 поправок к бюджету: что изменилось

Также планируется уделить внимание повышению качества жизни граждан. Средства намерены выделить на поддержку участников СВО и членов их семей, а также здравоохранение. Представитель власти рассказал, что с учетом поправок доходы бюджета составят 1,33 трлн рублей, расходы — 1,49 трлн рублей. Речь также идет о дефиците 163,1 млрд рублей.