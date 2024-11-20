Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургские депутаты приняли 14 поправок к бюджету: что изменилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября, ФедералПресс. Законопроект о бюджете Северной столицы на ближайшие три года принят во втором чтении. В ходе заседания заксобрания 20 ноября депутаты одобрили 14 поправок.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В основном предложенные изменения предусматривают увеличение ассигнований на развитие социальной сферы и повышение качества городской среды», — уточнил спикер петербургского парламента Александр Бельский в своем телеграм-канале.

Также планируется уделить внимание повышению качества жизни граждан. Средства намерены выделить на поддержку участников СВО и членов их семей, а также здравоохранение. Представитель власти рассказал, что с учетом поправок доходы бюджета составят 1,33 трлн рублей, расходы — 1,49 трлн рублей. Речь также идет о дефиците 163,1 млрд рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что петербургские депутаты поддержали увеличение расходов бюджета на социальную сферу.

бюджет