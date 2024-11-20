В Тирасполе сменился градоначальник: подробности

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Глава горадминистрации Тирасполя Олег Довгопол освобожден от должности, указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Тем же указом начальником администрации Тирасполя и Днестровска назначена Илона Тюряева. В настоящее время она является депутатом Верховного совета Приднестровья. К обязанностям мэра Тюряева приступит с 21 ноября.
Верховный совет Приднестровья на своем заседании в среду утвердил постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Тюряевой. Она была депутатом ВС с 2005 года.
Олег Довгопол возглавлял горадминистрацию Тирасполя и Днестровска с 2016 года.