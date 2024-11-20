Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тирасполе сменился градоначальник: подробности

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский произвел кадровые перестановки в горадминистрации Тирасполя и Днестровска.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Глава горадминистрации Тирасполя Олег Довгопол освобожден от должности, указ подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Тем же указом начальником администрации Тирасполя и Днестровска назначена Илона Тюряева. В настоящее время она является депутатом Верховного совета Приднестровья. К обязанностям мэра Тюряева приступит с 21 ноября.

Верховный совет Приднестровья на своем заседании в среду утвердил постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Тюряевой. Она была депутатом ВС с 2005 года.

Олег Довгопол возглавлял горадминистрацию Тирасполя и Днестровска с 2016 года.