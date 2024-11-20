В Петербурге готовят изменения в Социальный кодекс, которые расширят права граждан с временной регистрацией

«Человек без постоянной регистрации в Петербурге лишается права на социальную поддержку. Совместно с юридическим комитетом и комитетом по социальной политике мы готовим изменения в Социальный кодекс. Мы считаем, что если человек временно зарегистрировался, он тем самым узаконил свое пребывание в Петербурге и имеет право на меры поддержки».