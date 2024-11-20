Эрдоган заявил, что Турция не одобряет решение Байдена по ATACMS

О том, что президент США разрешил Украине бить ракетами по территории России с помощью систем ATACMS, 17 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Официально ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Киева официальных подтверждений этой информации не было. Представитель Госдепа Мэттью Миллер говорил, что политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась. Владимир Зеленский отмечал, что «такие вещи не анонсируют» и «ракеты сами за себя скажут».