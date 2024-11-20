Эрдоган заявил, что Турция не одобряет решение Байдена по ATACMS

Турция не считает правильным разрешение Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории, оно приведет к эскалации и реакции со стороны России, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Milliyet.
«Во-первых, мы не считаем это решение правильным и не одобряем его. <…> Этот шаг Байдена не только приведет к эскалации конфликта, но и приведет к еще большей реакции со стороны России», — заявил турецкий президент.
Он подчеркнул, что позиция Анкары с начала российско-украинского конфликта не менялась — он должен завершиться скорейшими мирными переговорами. Однако из-за решения Байдена возможна серьезная эскалация, считает Эрдоган, также напомнивший об утверждении Путиным новой ядерной доктрины.
Все это может поставить регион и мир на грань новой великой войны. С отношением «после нас хоть потоп» никуда не денешься.
О том, что президент США разрешил Украине бить ракетами по территории России с помощью систем ATACMS, 17 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Официально ни со стороны Вашингтона, ни со стороны Киева официальных подтверждений этой информации не было. Представитель Госдепа Мэттью Миллер говорил, что политика Вашингтона по этому вопросу не изменилась. Владимир Зеленский отмечал, что «такие вещи не анонсируют» и «ракеты сами за себя скажут».
Тем не менее накануне Минобороны России сообщило об ударах ВСУ шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. По данным военного ведомства, пять из ракет сбили, однако одна, поврежденная, упала на техническую территорию военного объекта. Начался пожар, который вскоре потушили, никто не пострадал.