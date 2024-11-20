В Белоруссии назвали военную ситуацию в мире массовым психозом

МИНСК, 20 ноя — РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко, говоря о военно-политической ситуации в мире, назвал происходящее массовым психозом.
«В мире происходит массовый психоз: открытое применение, необоснованное и масштабное, военной силы на Ближнем Востоке, связанное с ковровым бомбометанием по жилым кварталам, нарушение границ суверенных государств, попрание норм международного права», — сказал Муравейко журналистам в Минске перед международной военно-научной конференцией «Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств-членов ОДКБ».
По его мнению, это происходит из-за согласия международной общественности и западного сообщества.