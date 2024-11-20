Обновление ядерной доктрины РФ: какие последствия могут ждать страны Запада

По словам политика Зорина, в текущей ситуации у России просто не оставалось выбора не обновлять ядерную доктрину. Нашему государству приходится доказывать Западу свою готовность отстаивать суверенитет и национальную безопасность всеми возможными силами и средствами. Реакция западных стран, отмечает политический деятель, не заставила себя долго ждать: они ожидаемо принялись уверять в отсутствии враждебных намерений, так как риск нанесения ударов по «центрам принятия решений» многократно повысился.