Обновление ядерной доктрины РФ: какие последствия могут ждать страны Запада

Подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины страны становится существенной преградой для враждебной деятельности против нашего государства. Политик Александр Зорин, лидер Демократической партии России, отмечает, что благодаря модернизации ядерной стратегии РФ получает возможность решительно отвечать даже на попытки развязывания против нее «гибридных войн».
Вплоть до последнего времени западные страны, формально сохраняя с Россией мирные отношения и дипломатические связи, одновременно могли поддерживать агрессию третьих государств против РФ. Обновленная ядерная доктрина позволяет в случае масштабного нападения любой страны на Россию ответить оружием массового поражения не только агрессору, но и поддерживающим его государствам.
По словам политика Зорина, в текущей ситуации у России просто не оставалось выбора не обновлять ядерную доктрину. Нашему государству приходится доказывать Западу свою готовность отстаивать суверенитет и национальную безопасность всеми возможными силами и средствами. Реакция западных стран, отмечает политический деятель, не заставила себя долго ждать: они ожидаемо принялись уверять в отсутствии враждебных намерений, так как риск нанесения ударов по «центрам принятия решений» многократно повысился.
Напомним, что указ президента России «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» подразумевает новые условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Такими поводами могут стать массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, а также пересечение ими границы страны.