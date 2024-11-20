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Хоценко озвучил главные плюсы появления Северного обхода Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко принимает участие в Транспортной неделе , проходящей с 16 по 21 ноября 2024 года в Москве, где представляет инфраструктурные проекты региона.

На деловом завтраке губернатор рассказал об одном из ключевых проектов — Северном обходе Омска, стоимость строительства которого превышает 63 млрд рублей.

«Он будет связывать два направления: Омск — Тюмень и Омск — Новосибирск. Дорога сократит пробег транзитного транспорта по маршруту Тюмень — Новосибирск в обход Омска более чем на 20 км и выведет значительную часть грузового транспорта за пределы города», — озвучил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале плюсы проекта.

Еще одним проектом в повестке стало строительство аэропорта Омск-Федоровка. По словам губернатора, он позволит не только усовершенствовать систему пассажирских перевозок, но и в два раза увеличить пассажиропоток. Согласно концессионному соглашению, Омск-Федоровка должна появиться к 2028 году.

Напомним, ранее сообщалось о выделении средств на указанные проекты из федерального бюджета.