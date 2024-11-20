Хоценко озвучил главные плюсы появления Северного обхода Омска

Еще одним проектом в повестке стало строительство аэропорта Омск-Федоровка. По словам губернатора, он позволит не только усовершенствовать систему пассажирских перевозок, но и в два раза увеличить пассажиропоток. Согласно концессионному соглашению, Омск-Федоровка должна появиться к 2028 году.