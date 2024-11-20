Тарлев рассказал, почему КС не спешит с валидацией результатов выборов в Молдове

«Одна из причин — ЦИК и КС поторопились утвердить результаты референдума. И, как оказалось, референдум был неправомочным. Они официально написали 50,6% тех, которые якобы участвовали. А на самом деле, там 48,7%. И они не знают, как сейчас выйти из этой ситуации», — заявил Тарлев.