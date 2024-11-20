Тарлев рассказал, почему КС не спешит с валидацией результатов выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Ни власти молдовы, ни конституционный суд не знают, как выйти из создавшейся вокруг признания результатов выборов и еврореферендума ситуации, заявил экс-премьер, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев в телеэфире.
Напомним, Конституционный суд 19 ноября сообщил, что заседание инстанции о подтверждении итогов президентских выборов и утверждении мандата президента Молдовы состоится 28 ноября. Ранее зампред Центризбиркома Павел Постикэ заявил, что КС назначит дату утверждения президентских выборов только после того, как суды рассмотрят все иски о нарушениях в ходе избирательного процесса. Центризбирком утвердил итоги выборов 9 ноября. Согласно Кодексу о выборах, КС должен рассмотреть законность выборов в течение десяти дней со дня получения документов из ЦИК.
«Нарушается закон — написано “максимально в течение 10 дней КС должен утвердить или не утвердить. Сегодня [19 ноября] срок истек, но им позволительно еще отодвинуть это, и никто за это не отвечает”.
Он рассказал, почему, по его мнению, происходит проволочка со стороны КС.
«Одна из причин — ЦИК и КС поторопились утвердить результаты референдума. И, как оказалось, референдум был неправомочным. Они официально написали 50,6% тех, которые якобы участвовали. А на самом деле, там 48,7%. И они не знают, как сейчас выйти из этой ситуации», — заявил Тарлев.
Политик напомнил, что ряд оппозиционных сил, в том числе возглавляемая им партия, обратились в суды и международные структуры, в том числе ПАСЕ и ООН, чтобы оспорить итоги президентских выборов и еврореферендума.
Второй тур президентских выборов состоялся третьего ноября. По результатам обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду получила второй мандат президента. За нее проголосовали 55,33%, или 929 964 избирателя. Стояногло набрал по итогам голосования 44,67%, или 750 644 голоса.
На конституционный референдум, который состоялся 20 октября, был вынесен вопрос: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет». По официальным данным Центризбиркома, из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек — за вариант «нет».
Конституционный суд Молдовы в четверг, 31 октября, утвердил результаты референдума. Решение КС было одобрено голосами четырех судей: Доминики Маноле, Виорики Пуйки, Николая Рошки и Любы Шовы.
При этом судьи Сергей Цуркан и Владимир Цуркан высказали особое мнение при принятии решения. Оппозиционные партии не признали результаты выборов и еврореферендума и заявили, что будут оспаривать их в судебном порядке.