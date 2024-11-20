Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал концессионное соглашение о строительстве ШМСД

Сегодня, 20 ноября, губернатор Александр Беглов и президент ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение о строительстве второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге. Общая протяженность участков трассы, то есть от Витебского проспекта до КАД, составит 14,1 километра. На их создание выделят порядка 241 миллиарда рублей. Ожидается, что работы завершат к 2031 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.