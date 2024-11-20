Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал концессионное соглашение о строительстве ШМСД

Сегодня, 20 ноября, губернатор Александр Беглов и президент ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение о строительстве второго-четвертого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге. Общая протяженность участков трассы, то есть от Витебского проспекта до КАД, составит 14,1 километра. На их создание выделят порядка 241 миллиарда рублей. Ожидается, что работы завершат к 2031 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Сделан важный шаг на пути реализации ключевого этапа развития нашей транспортной инфраструктуры. ШМСД станет третьим звеном в городской системе скоростных магистралей и частью обновленного транспортного коридора в Карелию, Мурманск, Архангельск. Это укрепит позиции города как ведущего транспортного узла страны.
К слову, строительство второго-четвертого этапов ШМСД начнется в Северной столице в 2025 году. Тогда же приступят к возведению нового разводного моста через Неву, который войдет в состав магистрали.
Отметим, работы ведутся таким образом, чтобы не нарушалась целостность исторической части Петербурга. Для этого специалисты, например, строят надземные конструкции в виде эстакад.
Напомним, общая протяженность ШМСД составит 32,4 километра, из которых 16,7 километра пройдут в границах города, еще 15,7 километра — по территории Ленинградской области. Транспорт сможет двигаться в среднем со скоростью 120 километров в час. В общей сложности магистраль будет иметь шесть полос.