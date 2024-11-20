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Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину

Посольство Казахстана на Украине сегодня, 20 ноября 2024 года, обратилось к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Источник: Посольство РК на Украине

Диппредставительство рекомендует казахстанцам, находящимся на Украине, покинуть страну.

«В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, Посольство Республики РК на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства РК в Украине.

Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.

«Для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», — отметили в посольстве РК на Украине.

Также диппредставительство поделилось контактами:

Консульского отдела посольства: +38 (044) 4831596, +38 (044) 4891031. Горячей линии для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.