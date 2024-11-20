Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину

«Для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», — отметили в посольстве РК на Украине.