Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину

Диппредставительство рекомендует казахстанцам, находящимся на Украине, покинуть страну.
«В связи с участившимися артиллерийскими обстрелами и воздушными атаками Украины, в целях безопасности, Посольство Республики РК на Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть территории, приближенные к местам активных боевых действий, или покинуть Украину», — говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале посольства РК в Украине.
Посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие, соблюдать меры собственной безопасности и выполнять рекомендации официальных властей.
«Для выезда с Украины в Казахстан граждане РК могут воспользоваться наземными маршрутами: через Польшу или Молдову, далее — коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для въезда в Молдову виза не нужна», — отметили в посольстве РК на Украине.
Также диппредставительство поделилось контактами:
Консульского отдела посольства: +38 (044) 4831596, +38 (044) 4891031. Горячей линии для граждан Казахстана (в экстренных случаях): +380673470408.