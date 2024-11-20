Беспрозванных: Калининградская область готова к энергетической изоляции

Глава области отметил, что «у нас действуют пять генерирующих станций общей мощностью около двух гВт, что достаточно для обеспечения региона». Он также напомнил, что в середине сентября были проведены натурные испытания энергосистемы в изолированном режиме, которые показали, что Калининградская область готова к работе «в таких условиях». При этом энергетики готовы к штормовой погоде. Для этой работы укомплектованы 52 бригады и две спецмашины.