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В Пентагоне заявили о съедающих запасы ПВО поставках Украине и Израилю

США истощают свои запасы ракет ПВО, поддерживая Украину и Израиль, заявил глава индо-тихоокеанского командования Пентагона адмирал Самуэль Папаро.

Источник: Reuters

Заявление было сделано при ответе на вопрос о степени влияния конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на готовность США к обороне в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я бы сказал, что до этого года, когда применялись по большей части артиллерия и оружие малого радиуса действия, совсем никак. Но было бы нечестно не признать, что теперь поставки ракет Patriot и ракет “воздух — воздух” съедают запасы», — заявил он.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что у американских военных заканчиваются некоторые типы ракет для противовоздушной обороны из-за интенсивного их использования на Ближнем Востоке.

США не создали оборонно-промышленную базу, которая позволила бы им выпускать ракеты в нужном количестве для войн в Европе, на Ближнем Востоке и для собственных нужд, отметило издание.