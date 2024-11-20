В Пентагоне заявили о съедающих запасы ПВО поставках Украине и Израилю

«Я бы сказал, что до этого года, когда применялись по большей части артиллерия и оружие малого радиуса действия, совсем никак. Но было бы нечестно не признать, что теперь поставки ракет Patriot и ракет “воздух — воздух” съедают запасы», — заявил он.