В Пентагоне заявили о съедающих запасы ПВО поставках Украине и Израилю

Заявление было сделано при ответе на вопрос о степени влияния конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке на готовность США к обороне в Индо-Тихоокеанском регионе.
«Я бы сказал, что до этого года, когда применялись по большей части артиллерия и оружие малого радиуса действия, совсем никак. Но было бы нечестно не признать, что теперь поставки ракет Patriot и ракет “воздух — воздух” съедают запасы», — заявил он.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что у американских военных заканчиваются некоторые типы ракет для противовоздушной обороны из-за интенсивного их использования на Ближнем Востоке.
США не создали оборонно-промышленную базу, которая позволила бы им выпускать ракеты в нужном количестве для войн в Европе, на Ближнем Востоке и для собственных нужд, отметило издание.