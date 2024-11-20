В Узбекистане 2025-й пройдет под эгидой охраны окружающей среды и «зеленой» экономики

В ответ на это три года назад в Узбекистане стартовал общенациональный проект «Яшил макон» (Зеленое пространство). Совместно с соседними странами начата реализация Региональной климатической стратегии. В столице создан Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University.