В Узбекистане 2025-й пройдет под эгидой охраны окружающей среды и «зеленой» экономики

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на заседании в Законодательной палате Олий Мажлисе предложил объявить 2025 год «Годом охраны окружающей среды и “зеленой” экономики» в Узбекистане. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
В ходе выступления президент подчеркнул, что сегодня не только Узбекистан, но и многие страны мира явно ощущают негативные последствия изменения климата.
Было также отмечено, что загрязнение воздуха и воды, эрозия почв, опустынивание, чрезмерное использование ископаемого топлива приводят к глобальному потеплению, увеличению числа стихийных бедствий, наносят вред окружающей среде и здоровью населения.
В ответ на это три года назад в Узбекистане стартовал общенациональный проект «Яшил макон» (Зеленое пространство). Совместно с соседними странами начата реализация Региональной климатической стратегии. В столице создан Центральноазиатский университет изучения окружающей среды и изменения климата Green University.
Также Узбекистан инициировал две важные резолюции, принятые ООН в этом направлении. ВЫ то же время «зеленая» энергетика становится одним из драйверов экономики страны.
Досконально изучив мнение, пожелания и рекомендации наших граждан, с целью вывести эту работу на новый, более высокий уровень«, президент предложил объявить 2025 год Годом охраны окружающей среды и’зелёной» экономики", — говорится в сообщении.
Собравшиеся полностью поддержали эту инициативу, добавил Асадов.
Президент также заявил, что правительство разработает государственную программу по наиболее важным задачам, определенным в названии года.
В этой программе должны быть поставлены такие приоритетные вопросы, как внедрение «зеленых» технологий, экономия воды, увеличение зеленых территорий, смягчение последствий Аральской трагедии, решение проблемы отходов, а главное, укрепление здоровья населения.
Напомним, 2024 год в Узбекистане объявлен Годом поддержки молодежи и бизнеса.