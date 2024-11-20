МВД Беларуси отрабатывает разгон беспорядков (видео)

Сегодня в Беларуси прошел очередной этап командно-штабных учений министерства внутренних дел. В этот раз отрабатывался новый сценарий вероятного осложнения оперативной обстановки во время предвыборной кампании.
В ролике видно, что милиция продемонстрировала свои навыки в разгоне несанкционированных митингов. В активном розыгрыше можно увидеть, как спецназ МВД в полной экипировке нейтрализуют активистов.
При этом среди техники можно увидеть водометы, броневики и пикапы с системой «барьер». Обстановку и развитие событий во время беспорядков милиция контролировала при помощи беспилотника.
Днем ранее силовики продемонстрировали, как будут защищать избирательные участки на предстоящих выборах — отрабатывались методы реагирования на различные нарушения закона, от захвата заложников и штурма избирательных участков до нападения на членов избирательных комиссий.
Таким образом проверялась готовность сотрудников милиции и представителей госорганов к действиям при возникновении нештатных ситуаций, пояснили в пресс-службе МВД.