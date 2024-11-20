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Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности

Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан посетила делегация во главе с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Визит главы российского надзорного ведомства состоялся по приглашению его узбекистанского коллеги.

Генпрокурора РФ в аэропорту встречали посол России Олег Мальгинов и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.

Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана. В Ташкенте руководители прокуратур обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями для выработки дальнейших совместных решений по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.

Прокуратура