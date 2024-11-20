Генпрокурор России прибыл в Ташкент — подробности

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Узбекистан посетила делегация во главе с генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Визит главы российского надзорного ведомства состоялся по приглашению его узбекистанского коллеги.
Генпрокурора РФ в аэропорту встречали посол России Олег Мальгинов и генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев.
Сегодня у Краснова запланирована встреча с главой Генпрокуратуры Узбекистана. В Ташкенте руководители прокуратур обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями для выработки дальнейших совместных решений по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и борьбы с преступностью.