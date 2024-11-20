В Уфе пройдет VI Всемирный курултай башкир.

С 18 апреля по 20 июня в республике проведены общие собрания (курултаи) по выборам делегатов и формированию официальных делегаций для участия в работе съезда. В рамках подготовки к VI съезду ВКБ в районах и городах республики избрано 318 делегатов. В регионах Российской Федерации избран 171 делегат из 34 регионов страны. Зарубежные делегации состоят из активистов общественных организаций, которые работают совместно со Всемирным курултаем башкир: ожидается прибытие на съезд 38 соотечественников из 12 стран.