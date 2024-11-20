В Уфе пройдет VI Всемирный курултай башкир.

Проведение очередного съезда состоится согласно указу Главы Башкортостана Радия Хабирова. Ожидается, что в форуме примут участие более 500 делегатов из республики, регионов России и зарубежья, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ВКБ.
С 18 апреля по 20 июня в республике проведены общие собрания (курултаи) по выборам делегатов и формированию официальных делегаций для участия в работе съезда. В рамках подготовки к VI съезду ВКБ в районах и городах республики избрано 318 делегатов. В регионах Российской Федерации избран 171 делегат из 34 регионов страны. Зарубежные делегации состоят из активистов общественных организаций, которые работают совместно со Всемирным курултаем башкир: ожидается прибытие на съезд 38 соотечественников из 12 стран.
— В рамках мероприятия в конгресс-холле «Торатау» запланированы форумы, круглые столы, секционные и пленарные заседания, — прокомментировали в пресс-службе ВКБ. — Целью мероприятия являются укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие духовной культуры башкирского народа, поддержка соотечественников, проживающих за пределами региона.
Общественная организация Всемирный курултай (конгресс) башкир создана в 1995 году по решению съезда. Высшим органом ВКБ является съезд (курултай), созываемый раз в пять лет. С 1995 по 2019 год было проведено пять съездов.
Сегодня МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир» объединяет 70 отделений в районах и городах Республики Башкортостан; работают башкирские общественные организации в 36 субъектах РФ (в некоторых регионах их количество варьируется). Также много соотечественников, проживающих в зарубежных странах и сотрудничающих со Всемирным курултаем башкир. Все они активно работают по сохранению культуры, языка и традиций башкирского народа, укреплению имиджа нашей республики в мировом сообществе.
С целью систематизации работы районных и региональных курултаев, начиная с 2020 года, Всемирный курултай башкир объявляет тематические года, в рамках которых организует серии ключевых мероприятий и проектов. С 2019 года по инициативе Всемирного курултая башкир возобновлено проведение республиканского конкурса «Трезвое село».