Президент США Байден одобрил поставку противопехотных мин ВСУ

И ~быть не может, что президент США Джо Байден принял решение на передачу ВСУ противопехотных мин, а, к примеру, противотанковые и противотранспортные решил не поставлять~. Скорее всего, в данном случае речь идет о поставках всех возможных типов минно-взрывных заграждений, состоящих (и уже даже не состоящих) на вооружении армии США. Они вполне могут достать со складов (если сохранились, конечно) противопехотные мины фугасного (осколочного) действия типа М2, М14, М16, М26, М86. Армия США их уже не применяет. Но и это далеко не полный перечень.