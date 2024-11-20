СМИ: российско-украинский конфликт вступил в новую опасную фазу

На этой неделе США также согласились передать Украине противопехотные мины, чтобы замедлить продвижение российских войск. По словам американского чиновника, эти мины являются «недолговечными»: они становятся инертными по истечении заранее установленного периода времени, который может длиться от нескольких часов до двух недель, пишет Bloomberg.
В ответ Кремль утвердил и опубликовал доктринальный документ «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», именуемый также ядерной доктриной. Владимир Путин анонсировал внесение изменений в нее на совещании 25 сентября. При этом было объявлено, что концептуально российская ядерная доктрина является адаптивным документом, который может реагировать на изменения обстановки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров попытался успокоить опасения по поводу ядерной эскалации, заявив на саммите «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро, что Россия «сделает все возможное, чтобы не допустить ядерной войны».
Чувство беспокойства усилилось из-за того, что в понедельник в Балтийском море недалеко от российского эксклава (Калининградская область) были повреждены два подводных интернет-кабеля. Шведская полиция заявила, что начала расследование по факту их повреждения как возможного саботажа. «Там что-то происходит», — признал министр обороны Германии Борис Писториус.
«Нынешняя ситуация создает для Путина значительный соблазн пойти на эскалацию», — считает Татьяна Становая, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги*. Однако российский лидер не стал бы сейчас стремиться к ядерной конфронтации, поскольку его войска преуспевают на поле боя, заявил Вучич во вторник в Белграде.
Согласно Bloomberg, в общей сложности Россия заняла более 110 000 квадратных километров в Донбассе, тогда как Украина удерживает около 650 квадратных километров Курской области
Как утверждает один высокопоставленный чиновник, Западу придется принять «суровую правду о том, что вся поддержка, которую он оказал Украине, не помешает России выиграть».
По словам Становой, новая опасная фаза конфликта на Украине позволила бы Путину и Трампу обвинить Байдена в эскалации ситуации и послужила бы предпосылкой для начала прямых переговоров. Однако они не обещают быть простыми.
14 июня Путин изложил базовые условия для немедленного прекращения огня: Украина должна отказаться от своих амбиций в НАТО, вывести свои войска со всей территории четырех спорных областей, на которые претендует и Киев, и Москва и которые преимущественно контролирует Россия.
В ноябре в рамках дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно отражать «реалии» на местах, но что он опасается кратковременного перемирия, которое позволит Западу перевооружить Украину.
По сведениям Reuters, Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта. По словам трех человек, общавшихся с Reuters во вторник на условиях анонимности, в ближайшее время могут состояться переговоры по точному разделу четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Россия также якобы может согласиться на вывод войск с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.
Если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, стороны продолжат борьбу, предупредили два источника. «Путин уже заявил, что заморозка конфликта не сработает никоим образом. И разрешение на ракеты — очень опасная эскалация со стороны США», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков агентству Reuters за несколько часов до того, как Министерство обороны России подтвердило удары Киева с использованием ATACMS.
Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что его страна не успокоится, пока последний российский солдат не будет изгнан с ее территории на основе границ 1991 года. Однако высокопоставленные генералы армии США публично предупредили его, что это очень амбициозная цель.
Как считает Димитрий Саймс, российско-американский политолог и историк, соглашение о прекращении огня может быть достигнуто относительно быстро, но более широкое, долгосрочное соглашение, которое учитывало бы как интересы безопасности и Украины, и России, будет крайне сложно заключить.
На мой взгляд, будет очень трудно достичь крупной сделки, поскольку позиции двух сторон очень далеки друг от друга.
Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг уверен, что Трамп — «единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны и убийств».
* внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций и признан иноагентом