СМИ: российско-украинский конфликт вступил в новую опасную фазу

По сведениям Reuters, Кремль может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта. По словам трех человек, общавшихся с Reuters во вторник на условиях анонимности, в ближайшее время могут состояться переговоры по точному разделу четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Россия также якобы может согласиться на вывод войск с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях.