Радары в Молдове не могут засечь беспилотники — глава Минобороны Носатый

Журналисты задали министру ряд вопросов о недавно обнаруженных на территории страны, в том числе в Кишиневе, беспилотных летательных аппаратах. Министр заявил, что приближаться к таким объектам опасно, так как они могут взорваться. При этом, заявил Носатый, пока в соседней стране идет война, опасность пролета таких летательных аппаратов через территорию Молдовы сохраняется. Он сообщил, что уже законтрактованы некие системы, «которые бы нам позволили своевременно обнаружить [БПЛА] и уведомить граждан об опасности».