Радары в Молдове не могут засечь беспилотники — глава Минобороны Носатый

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Имеющиеся в оснащении Нацармии Молдовы радиолокационные системы не способны обнаружить беспилотники, об этом заявил прессе министр обороны страны Анатолие Носатый по завершении заседания правительства.
Журналисты задали министру ряд вопросов о недавно обнаруженных на территории страны, в том числе в Кишиневе, беспилотных летательных аппаратах. Министр заявил, что приближаться к таким объектам опасно, так как они могут взорваться. При этом, заявил Носатый, пока в соседней стране идет война, опасность пролета таких летательных аппаратов через территорию Молдовы сохраняется. Он сообщил, что уже законтрактованы некие системы, «которые бы нам позволили своевременно обнаружить [БПЛА] и уведомить граждан об опасности».
«Процесс поиска и подписания контрактов уже состоялся, следует процесс закупок и поставок. В свое время я представлю подробности. (…) Мы говорим о двух системах: наблюдения и уничтожения. Работа ведется в параллельных направлениях».
Однако те дроны, которые якобы упали на территории Молдовы на прошлой неделе, не могут быть обнаружены теми радиолокационными системами, которые в настоящее время находятся на вооружении Нацармии, уточнил министр. БПЛА, о которых идет речь, «имеют радиус полета 1−1,3 километра и способны пересечь территорию Украины от точки запуска».
«Нацармия имеет на оснащении более 200 различных радарных систем, но они предназначены для выявления обычных целей — самолетов, баллистических ракет. Они 60−80 годов выпуска», — рассказал глава Минобороны.
По его словам, не предназначен для распознавания дронов и ранее приобретенный Молдовой радар, который «имеет свой радиус действия и свои тактико-технические характеристики для определенного вида целей».
«Нам нужна система из трех радаров типа GM200, GM400 и два-три радара более совершенных, для обнаружения баллистических целей», — подытожил Носатый.
В конце 2023 года в Молдову доставили первый радар, купленный властями у французской компании Thales. Позже премьер Дорин Речан заявил в интервью, что для контроля своего воздушного пространства Молдове необходимо в общей сложности три радара.
Затем стало известно, что Молдова при поддержке Евросоюза закупит и второй радар, его стоимость составит около 20 миллионов евро.