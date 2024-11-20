ISNA: в Иране прорабатывают план переноса столицы из Тегерана

По его информации, ответственным за подготовку плана президент назначил своего первого заместителя Мохаммада Резу Арефа. «Игнорирование этого вопроса может привести к тому, что в будущем наша страна может столкнуться с экологическим кризисом и множеством других проблем», — отметил Пезешкиан.
7 сентября президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу исламской республики из Тегерана на побережье Персидского залива. Как отметил глава государства, Тегеран на данный момент сталкивается с проблемами, которые невозможно решить иным способом. Член комитета по внутренней политике иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Сейед Рухолла Мусави назвал эту идею вполне осуществимой, если будет проведена соответствующая подготовка.