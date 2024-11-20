ISNA: в Иране прорабатывают план переноса столицы из Тегерана

По его информации, ответственным за подготовку плана президент назначил своего первого заместителя Мохаммада Резу Арефа. «Игнорирование этого вопроса может привести к тому, что в будущем наша страна может столкнуться с экологическим кризисом и множеством других проблем», — отметил Пезешкиан.