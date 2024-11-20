Официальная церемония встречи Токаева прошла в Будапеште

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Официальная церемония встречи Токаева прошла на площади львов Королевского дворца Будапешта.
«Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Премьер-министр Виктор Орбан. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем», — сообщила Акорда.
Вечером 19 ноября, после прилета в Будапешт, Токаев и премьер Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.
Он прошел на стадионе Puskas Arena Park.