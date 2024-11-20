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Официальная церемония встречи Токаева прошла в Будапеште

Президент Казахстана совершает поездку в Венгрию.

Источник: Акорда

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Официальная церемония встречи Токаева прошла на площади львов Королевского дворца Будапешта.

«Главу государства под фанфары военного оркестра встретил Премьер-министр Виктор Орбан. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны Казахстана и Венгрии. Затем почетный караул и конная гвардия прошли торжественным маршем», — сообщила Акорда.

Вечером 19 ноября, после прилета в Будапешт, Токаев и премьер Венгрии Виктор Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии.

Он прошел на стадионе Puskas Arena Park.