Вениамин Кондратьев открыл международную выставку «ЮГАГРО 2024» в Краснодаре.

Участие в церемонии приняли спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко и депутат Госудумы Николай Гончаров.
Губернатор отметил, что за 31 год проведения выставки «ЮГАГРО» стала важнейшим событием года в аграрной отрасли страны. Сегодня свои достижения представят более 600 производителей из 14 стран мира.
— В числе участников — ведущие производители Краснодарского края. Это доказывает, что кубанский АПК был и остается высокотехнологичным. У нас есть все необходимое для ведения эффективной работы — от машин до семян. С начала года аграрии приобрели почти 1800 единиц сельхозтехники на сумму около 13 миллиардов рублей, — сказал Вениамин Кондратьев.
По его словам, эту работу провели благодаря поддержке Правительства России, программе льготного кредитования, сотрудничеству с «Росагролизингом».
Юрий Бурлачко подчеркнул, что «ЮГАГРО» является выгодной площадкой для увеличения продаж, расширения их географии, что важно в условиях санкций.
— Несмотря ни на что наш АПК показывает устойчивое положение и развитие. Большое внимание уделяем налаживанию межрегиональных связей, производству востребованной продукции, созданию комфортных условий для фермеров. Для этого есть соответствующая нормативная база, меры господдержки, — заметил Юрий Бурлачко.
Николай Гончаров выразил уверенность в том, что такие мероприятия, как эта выставка нацелены на укрепление взаимовыгодных контактов представителей сельхозотрасли.
Выставка будет работать до 22 ноября в ВКК «Экспоград Юг», ул. Конгрессная, 1.