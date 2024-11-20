Вениамин Кондратьев открыл международную выставку «ЮГАГРО 2024» в Краснодаре.

— В числе участников — ведущие производители Краснодарского края. Это доказывает, что кубанский АПК был и остается высокотехнологичным. У нас есть все необходимое для ведения эффективной работы — от машин до семян. С начала года аграрии приобрели почти 1800 единиц сельхозтехники на сумму около 13 миллиардов рублей, — сказал Вениамин Кондратьев.