Чем запомнилась донской сенатор Рукавишникова?

Уже экс-сенатор активно ведёт свой ТГ-канал, информируя подписчиков о проектах, над которыми работает. Что касается имущества и дохода политического деятеля, то на сайте СФ опубликованы данные лишь за 2021 год. Тогда сенатор заработала 6,2 млн рублей, в собственности у неё на тот момент были земельный участок, большой дом, две квартиры (одна оформлена на ребёнка) и два нежилых помещения. Автомобилей, зарегистрированных на её имя, не было.