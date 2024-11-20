Чем запомнилась донской сенатор Рукавишникова?

Сенатор от Ростовской области и одна из самых известных донских женщин-политиков Ирина Рукавишникова досрочно сложила свои полномочия. Причиной, как указала она в собственном микроблоге, стал переход на новое место работы.
Что известно об Ирине Рукавишниковой и благодаря каким законотворческим инициативам она запомнилась за годы работы в Совфеде РФ, выяснил Rostov.aif.ru.
Женщина в политике.
Ирина Рукавишникова получила высокий пост 15 сентября 2018 года. Спустя пять лет, 19 сентября 2023 года, она вновь стала сенатором. Полномочия были прекращены 20 ноября 2024 года.
Сенатор приняла участие в подготовке около двухсот федеральных законов. Так, Ирина Рукавишникова выступила автором поправок, касающихся права родителей детей-инвалидов брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Также поддержала инициативу о предоставлении детям с ОВЗ бесплатного двухразового питания в образовательных организациях.
В интервью, которое в 2019 году политик дала Rostov.aif.ru, она делала акцент на важности укрепления традиционных семейных ценностей.
«Символом благополучия и благосостояния всегда была большая семья. Каждое поколение инвестировало в детей свои силы, средства, внимание. Одна из самых больших и серьёзных стратегических задач, стоящих перед народом России — возрождение семейных ценностей и многодетности», — утверждала Ирина Валерьевна.
Меры поддержки многодетных также оказались в поле законотворческих интересов Ирины Рукавишниковой. А так она высказалась о женщинах в политике:
«Женщине, идущей в бизнес или во власть, нужно отбросить любые иллюзии о том, что ей будут делаться какие-то гендерные “скидки” или поблажки».
Это мнение она подкрепляла и личным примером. Вместе с депутатом ГД РФ Виктором Водолацким вошла в состав рабочей группы по вопросам мобилизации и поддержки участников СВО, где работала почти над 60 федеральными законами. Это в том числе предоставление кредитных каникул и бесплатная юридическая помощь участникам спецоперации, право первоочередного приёма детей бойцов в детсады и школы, единовременная выплата семьям погибших бойцов на приобретение или строительство жилья.
Ирина Рукавишникова — заслуженный юрист России, профессор, доктор юридических наук. До назначения в СФ РФ она была депутатом донского парламента, а ещё ранее возглавляла юридический факультет РГЭУ (РИНХ).
Много внимания сенатор также уделяла вопросам повышения правовой грамотности населения, ужесточению наказания за «треш-стримы» (демонстрацию преступлений в прямом эфире), борьбе с недобросовестными управляющими компаниями (с созданием так называемого «стоп-листа»), устранению цифрового неравенства, защите прав педагогов.
«До встречи, коллеги!».
Уже экс-сенатор активно ведёт свой ТГ-канал, информируя подписчиков о проектах, над которыми работает. Что касается имущества и дохода политического деятеля, то на сайте СФ опубликованы данные лишь за 2021 год. Тогда сенатор заработала 6,2 млн рублей, в собственности у неё на тот момент были земельный участок, большой дом, две квартиры (одна оформлена на ребёнка) и два нежилых помещения. Автомобилей, зарегистрированных на её имя, не было.
Из открытых источников также известно, что Рукавишникова официально разведена, воспитывает сына. Бывший муж — известный бизнесмен, основатель концерна «Покровский» Андрей Коровайко.
Покидая Совет Федерации, Ирина Рукавишникова поблагодарила коллег за плодотворную работу, а также получила почётную грамоту верхней палаты от спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
«До встречи, коллеги!» — так попрощалась сенатор с собравшимися.
Напомним, в 2018 году Рукавишникова сменила на посту сенатора бывшего руководителя Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва. Теперь это кресло, не исключено, сможет занять ушедший в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев, который 12 ноября 2024 года вошёл в состав донского парламента и, таким образом, получил право стать сенатором от Ростовской области.
Куда именно перейдёт Ирины Рукавишникова, точно пока не известно. Как предположили журналисты 1rnd, опираясь на слова инсайдеров, она может получить место заместителя донского губернатора. Однако официально эта информация пока не подтверждена.