Андрей Бочаров обсудил развитие потребительского рынка в Волгоградской области

Сегодня в сфере торговли в Волгограде и области работают 59 тысяч человек. В регионе зарегистрированы 19,6 тысячи объектов розничной торговли. Это и рынки, и ярмарки, магазины, и павильоны. В торговых сетях продвигают местную продукцию, регулярно проходят Дни качества. В сфере общественного питания действуют более 2 тысячи объектов, количество посадочных мест в них за 3 года увеличилось на 20%.