Андрей Бочаров обсудил развитие потребительского рынка в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду, 20 ноября провел стратегическую сессию по развитию потребительского рынка. В ближайшие 10−12 лет в регионе будут создавать современную торговую инфраструктуру, развивать логистику, в том числе и благодаря строительству новых трасс в составе коридора «Север — Юг», внедрять передовые технологии и готовить профессиональные кадры.
Губернатор отметил, что пандемия, санкции и уход иностранных компаний позволили волгоградскому рынку торговли и сфере услуг приобрести дополнительный опыт, испытания на прочность многих только укрепили. Доля сферы торговли и услуг в ВРП в 2036 году должна увеличиться до 20%, в регионе создадут 8 тысяч новых рабочих мест.
Власти стараются стимулировать федеральные и региональные компании к созданию современной логистической инфраструктуры, в Волгограде строят крупные складские центры, и к 2036 их площадь должна вырасти почти в полтора раза.
Сегодня в сфере торговли в Волгограде и области работают 59 тысяч человек. В регионе зарегистрированы 19,6 тысячи объектов розничной торговли. Это и рынки, и ярмарки, магазины, и павильоны. В торговых сетях продвигают местную продукцию, регулярно проходят Дни качества. В сфере общественного питания действуют более 2 тысячи объектов, количество посадочных мест в них за 3 года увеличилось на 20%.