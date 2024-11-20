В Екатеринбурге начальник Дома офицеров покинул свой пост

Сорокин написал заявление еще 6 ноября. Сегодня был его последний рабочий день. Причиной увольнения стало нежелание руководства штаба ЦВО обновлять здание Дома офицеров. Он рассказал «Вечерним ведомостям», что без субсидии от Минобороны провести работы невозможно, а собственных средств у учреждения на это нет. Кроме того, еще в 2022 году судом было вынесено решение, которое обязывает разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание.