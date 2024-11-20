Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге начальник Дома офицеров покинул свой пост

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноября, УралПолит.Ru. Начальник Дома офицеров Центрального военного округа Олег Сорокин покинул пост по собственному желанию. Об этом он сам сообщил журналистам.

Сорокин написал заявление еще 6 ноября. Сегодня был его последний рабочий день. Причиной увольнения стало нежелание руководства штаба ЦВО обновлять здание Дома офицеров. Он рассказал «Вечерним ведомостям», что без субсидии от Минобороны провести работы невозможно, а собственных средств у учреждения на это нет. Кроме того, еще в 2022 году судом было вынесено решение, которое обязывает разработать научно-проектную документацию и отреставрировать здание.

УралПолитRu ранее сообщал, что из екатеринбургской железнодорожной части уволили депутата законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова. Это случилось после вмешательства Минобороны.