Парликов заявил, что получил приглашение от «Газпрома»

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что поедет в Россию для встречи с представителями концерна «Газпром», официальное приглашение уже получено.
«Я могу заверить, могу уже объявить, что получил на этой неделе приглашение от “Газпрома” приехать для обсуждения в Санкт-Петербург. Разумеется, вопрос очень чувствительный», — подчеркнул Парликов в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что прежде согласует свой визит с председателем правительства Дорином Речаном.
«Мы согласуем этот визит с премьер-министром и определим наши позиции. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить стабильный поток газа, защиту потребителей и стабильность приднестровского региона», — сказал Парликов.
Ранее о том, что молдавский министр поедет в Санкт-Петербург на переговоры с «Газпромом» рассказал в интервью врио председателя АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он уточнил, что поездка должна состояться до конца ноября.