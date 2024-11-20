Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву «Турецкого потока»

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный (июль 2021 — февраль 2024 года) предлагал взорвать не только «Северный», но и «Турецкий поток» в Черном море, однако операция потерпела неудачу, пишет Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.
Издание не приводит подробности той операции, однако подробно описывает операцию по подрыву «Северных потоков». По данным Der Spiegel, в ней участвовали команда украинских водолазов, агентов и военнослужащих — всего около десятка мужчин и одна женщина. Их наняла и обучила группа, которая на протяжении многих лет неоднократно планировала и проводила секретные операции для украинских силовиков. Некоторые из участников диверсии «имеют давние связи с ЦРУ».
Как рассказали источники издания, бюджет всей операции составил менее $300 тыс., а сама диверсия увенчалась успехом не только благодаря «жестокой решимости», но и благодаря некомпетентным службам безопасности и политическим интригам.
Так, при самом подрыве использовалась специальная взрывчатка, замаскированная под баллон с воздухом. Ее помогал готовить некий «Дедушка» — отставной эксперт по сносу домов, потерявший своего сына в ходе боевых действий на Украине. Бомбу размещали около швов труб, где у них слабее защита. Доставили ее на арендованной яхте, которая может вмещать как раз до 12 человек в пяти каютах. Откуда взялись необходимые для изготовления бомбы взрывчатые элементы источники Der Spiegel сообщать отказались.
Однако они рассказали, что непосредственно диверсии предшествовали тренировки на озере и затопленной шахте на территории Украины. Поиски технических водолазов продолжались недолгое время, поскольку на Украине их было порядка 20 человек. В конечном итоге отбор прошли пять человек, среди которых был Владимир Щ. — единственный, на чей арест выписали ордер европейские власти. По завершении тренировок, в апреле 2022 года, план операции принесли на утверждение главкому Залужному.
По данным Der Spiegel тот оказался впечатлен этим планом, однако президента Владимира Зеленского решил о нем не информировать. Как пишет издание, тогда же главком ВСУ предложил расширить операцию и на «Турецкий поток», атака на который «позже потерпит неудачу».
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