Spiegel узнал о провале операции Залужного по подрыву «Турецкого потока»

Так, при самом подрыве использовалась специальная взрывчатка, замаскированная под баллон с воздухом. Ее помогал готовить некий «Дедушка» — отставной эксперт по сносу домов, потерявший своего сына в ходе боевых действий на Украине. Бомбу размещали около швов труб, где у них слабее защита. Доставили ее на арендованной яхте, которая может вмещать как раз до 12 человек в пяти каютах. Откуда взялись необходимые для изготовления бомбы взрывчатые элементы источники Der Spiegel сообщать отказались.