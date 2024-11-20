The Times: США разрешили Украине наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ

США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, сообщила газета The Times. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон. По данным издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер несколько месяцев пытался добиться разрешения, однако в Белом доме опасались эскалации конфликта. Теперь же высокопоставленные источники издания намекнули, что американцы сняли все свои возражения.