Шор обвинил Санду в превращении Молдавии в колонию Запада

КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что президент Молдавии Майя Санду и ее правительство своими действиями превращают страну в колонию Запада с многочисленными кредитами.
Ранее в среду правительство Молдавии пересмотрело проект госбюджета страны, дефицит госбюджета сократился на 92 миллиона долларов.
«Приоритеты режима Санду далеки от интересов граждан. Вместо бюджета жизни нынешнее правительство утверждает бюджет войны. Пока пенсионеры считают копейки, а больницы нуждаются в новом оборудовании, кабмин увеличивает расходы на оборонку. План Санду в действии: страна превращается в закредитованную колонию Запада. А колонии не развивают. Их разоряют».
По его словам, власти Молдавии увеличили финансирование министерства обороны и министерства внутренних дел. При этом было урезано финансирование минздрава и министерства соцзащиты.
Молдавия переживает экономический кризис c 2021 года, который усугубляется ростом инфляции и цен на энергоресурсы, а также переориентацией рынков сбыта из-за недоступности традиционных путей поставок в страны СНГ. В 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2%, а тарифы на газ возросли почти в семь раз, на электроэнергию — почти в четыре раза. В 2023 году инфляция составила 13,4%. Подорожание энергоресурсов привело к росту долгов за коммунальные услуги и антиправительственным протестам.