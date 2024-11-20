Виталий Хоценко обсудил ремонт дорог с зампредом Правительства РФ

В ходе встречи обсуждалась возможность выделения дополнительных средств на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры в регионе. Виталий Хоценко сообщил, что Омская область в настоящее время готовит заявки для получения поддержки от федерального центра.
«Поблагодарил Марата Шакирзяновича за решение по строительству Северного обхода города Омска и включение нашего региона в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с выделением федерального финансирования в размере 1,9 млрд рублей за трехлетку. Также обсудили планы по обновлению общественного транспорта», — отметил Виталий Хоценко.
Напомним, что Виталий Хоценко сегодня представляет инфраструктурные проекты региона на Транспортной неделе в Москве — главном деловом событии транспортной отрасли России. Он возглавляет делегацию Омской области и представляет проекты Северного обхода города Омска и строительства нового аэропортового комплекса «Омск-Федоровка».