Александр Лукашенко помиловал еще 32 заключенных

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 32 лиц, осужденных за совершение экстремистских преступлений, сообщили в пресс-службе главы государства.
«Это 8 женщин и 24 мужчины. Все они признали вину, раскаялись в содеянном и ходатайствовали о помиловании», — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что у 17 человек имеются заболевания хронического характера. Один гражданин имеет инвалидность.
«У 17 осужденных есть дети, из них двое — многодетные. 9 помилованных — старше 50 лет», — уточнили в пресс-службе.
Контролировать правопослушное поведение помилованных Александром Лукашенко теперь будет Министерство внутренних дел.
Не первое помилование
В 2024 году президент не первый раз подписывает указ о помиловании лиц, осужденных за экстремизм. В частности, из так называемого «списка Воскресенского» в марте были помилованы 15 человек — кто-то вышел на свободу, а кому-то сократили срок.
В середине августа был подписан еще один указ о помиловании 30 осужденных за протесты — тогда были помилованы 16 мужчин и 14 женщин, у некоторых из них есть серьезные заболевания. Есть и люди пенсионного возраста.
В сентябре помилование коснулось еще 30 граждан (7 женщин и 23 мужчин), подавляющее число из которых имеют несовершеннолетних детей. Позднее глава государства в преддверии Дня народного единства помиловал еще 37 человек.
А 7 ноября белорусский лидер принял решение помиловать 31 осужденного, которые оказались в заключении за совершение преступлений экстремистской направленности. Тогда среди помилованных было только две женщины, остальные освобожденные были мужчинами.