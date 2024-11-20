В Самару снова приедет с проверкой комиссия центрального аппарата СК РФ

Это не первый случай приезда комиссии центрального аппарата СК РФ в Самарскую область. В 2023 году федеральные следователи уже проверяли работу местного управления после критики со стороны Александра Бастрыкина. Тогда он отстранил от должности на время служебной проверки прежнего главу регионального ведомства Марата Галиханова, который в итоге покинул пост. Поводом для проверки стало большое число жалоб от самарцев главе СК РФ.