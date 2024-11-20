В Самару снова приедет с проверкой комиссия центрального аппарата СК РФ

Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета России.
Глава ведомства поручил провести проверку после обращения к нему родственников женщины, которая скончалась в самарской клинике в 2011 году, куда ее доставили с отравлением. Вначале здоровье потерпевшей улучшилось, но в итоге она скончалась.
Согласно заключению экспертов, смерть наступила от тупой травмы туловища, полученной в медучреждении. Уголовное дело по этому факту было возбуждено только в 2015 году по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Расследование неоднократно приостанавливалось из-за истечения срока давности. Подозреваемые по делу так и не было установлены и никого к уголовной ответственности не привлекли. Родственники погибшей считают, что ее специально отравили.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат и назначить необходимые экспертизы. Он также раскритиковал руководство СУ СК РФ по Самарской области за неудовлетворительную работу и низкий процент раскрытых преступлений, включая убийства.
Аналогичной критике глава ведомства подверг и Следственное управление СК РФ по Оренбургской области. Поводом для этого послужило нераскрытое убийство мужчины, совершенное на территории региона летом 2023 года. О ситуации председателю Следственного комитета России рассказала племянница погибшего — жительница Москвы.
В связи с этим центральный аппарат СК РФ должен будет проанализировать работу по раскрытию преступлений прошлых лет в регионах. Итоги будут обсуждаться на ведомственном оперативном совещании.
Это не первый случай приезда комиссии центрального аппарата СК РФ в Самарскую область. В 2023 году федеральные следователи уже проверяли работу местного управления после критики со стороны Александра Бастрыкина. Тогда он отстранил от должности на время служебной проверки прежнего главу регионального ведомства Марата Галиханова, который в итоге покинул пост. Поводом для проверки стало большое число жалоб от самарцев главе СК РФ.