Вице-премьер Марат Хуснуллин позитивно оценил темпы строительства жилья в Башкирии

«Недавно я был в Уфе, где с вертолета осматривал новую дорогу Восточный выезд, — сказал Марат Хуснуллин. — С высоты, насколько видно глазу, пространство было занято индивидуальной жилой застройкой. Надо радоваться, что в Уфе для этого созданы все условия. Сколько жилья было зарегистрировано — технический момент. Людям надо помогать вводить свои дома, строить больше дорог, социальных объектов, давать больше денег на инженерную инфраструктуру. Если люди хотят жить в собственном доме, им надо дать такую возможность. Земли у нас много, нужно просто обеспечить ее инфраструктурой. Я выступаю за обеспечение как можно большего развития индивидуального жилого строительства».
Напомним, в сфере жилого строительства Башкирии объем ввода жилья в 2024 году оценивается на уровне 3,4 миллиона квадратных метров, что в целом соответствует показателям 2023 года. В 2025 году показатели несколько снизятся — до 3,1 млн кв. м, что связано с замедлением старта новых строительных проектов по причине охлаждения ипотечного рынка. Но созданный в период действия льготный ипотеки объем жилья создаст определенный запас прочности. В 2026—2027 годах ожидается восстановление объемов строительства до 3,3−3,5 миллиона квадратных метров.
В республике применяются механизмы поддержки строительной индустрии. Продолжается реализация двух инфраструктурных проектов, обеспечивающих ввод 8 миллионов квадратных метров жилья. В Уфе под жилое строительство готовится территория района Забелье, где планируется построить 9 млн кв. м недвижимости. Уже заключено 18 договоров комплексного развития территорий с общим градостроительным потенциалом более 2 млн кв. м и сроком реализации до 2032 года.
Автор: Сергей Николаев.