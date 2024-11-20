Вице-премьер Марат Хуснуллин позитивно оценил темпы строительства жилья в Башкирии

«Недавно я был в Уфе, где с вертолета осматривал новую дорогу Восточный выезд, — сказал Марат Хуснуллин. — С высоты, насколько видно глазу, пространство было занято индивидуальной жилой застройкой. Надо радоваться, что в Уфе для этого созданы все условия. Сколько жилья было зарегистрировано — технический момент. Людям надо помогать вводить свои дома, строить больше дорог, социальных объектов, давать больше денег на инженерную инфраструктуру. Если люди хотят жить в собственном доме, им надо дать такую возможность. Земли у нас много, нужно просто обеспечить ее инфраструктурой. Я выступаю за обеспечение как можно большего развития индивидуального жилого строительства».