Встреча лидера Приднестровья с представителями ЕС прошла в Тирасполе

Вадим Красносельский выразил надежду на возобновление после выборов в Молдове полноценного диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также подчеркнул значимость контактов на уровне переговорщиков, Олега Серебряна и Виталия Игнатьева, отметив, однако, что этот формат не предполагает приятия решений.