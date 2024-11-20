Встреча лидера Приднестровья с представителями ЕС прошла в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя — Sputnik. Прошедшие в Молдове президентские выборы и еврореферендум имеют значение для переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, эту и другие темы обсудили на встрече в Тирасполе лидер Приднестровья Вадим Красносельский и представители ЕС.
Во встрече приняли участие начальник отдела Европейской службы внешних связей по делам Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Белоруссии Дорота Длоухи-Сулига, глава делегации ЕС в РМ Янис Мажейкс. С приднестровской стороны в дискуссии участвовал глава внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.
Вадим Красносельский выразил надежду на возобновление после выборов в Молдове полноценного диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также подчеркнул значимость контактов на уровне переговорщиков, Олега Серебряна и Виталия Игнатьева, отметив, однако, что этот формат не предполагает приятия решений.
«Вадим Красносельский отметил, что по-прежнему не исключает встреч на высшем уровне и готов к диалогу с руководством Республики Молдова», — уточнили в пресс-службе.
Красносельский снова подтвердил жизнеспособность переговорного формата«5+2» как единственно возможного.
«Любая эскалация недопустима. Она будет контрпродуктивна как для Приднестровья и Молдовы, так и для всех окружающих государств», — подчеркнул лидер Приднестровья.
Дорота Длоухи-Сулига высказалась за переговоры как единственно возможный формат урегулирования, выразив готовность обсуждать существующие проблемы. Представитель ЕС приветствовала возобновление работы пунктов выдачи нейтральных автомобильных номеров и выдачу экологической авторизации для Молдавского металлургического завода (ММЗ).
Евродипломат также отметила состоявшуюся накануне в Бендерах встречу политпредставителей Кишинева и Тирасполя, подчеркнув важность такого общения для сторон.
Собеседники также обсудили вопросы, касающиеся банковской сферы, экспортно-импортных операций, введенных Кишиневом пошлин, а также уровень соблюдения договоренностей в рамках DCFTA.