Депутат Госдумы от Кубани хочет тестировать Дедов Морозов и Снегурочек на Covid

Чтобы исключить распространения инфекций в новогодние и рождественские праздники, артистам нужно раз в неделю сдавать тест на коронавирус. С таким предложением выступил 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю, депутат Госдумы от Кубани Дмитрий Гусев. Он уже направил соответствующее предложение в Министерство здравоохранения, ИА KrasnodarMedia.
Депутат считает, что артисты посещают много мероприятий, выступая в школах, детских садах. Во время частных визитов в новогоднее время они могут за один день посетить до 20 детей. В случае, если аниматоры больны, они могут заразить ребят и взрослых и омрачить праздник.
— Они (артисты — прим. ред.) могут создать угрозу быстрому распространению инфекционных заболеваний. В особенности коронавируса. Поэтому Деды Морозы и Снегурочки должны раз в неделю сдавать тест и приходить на праздник со справкой. Так дети останутся здоровыми, и родители будут чувствовать себя безопасно, — сказал Гусев.
Тем не менее, стоимость выступления должна остаться прежней. ПЦР-тест на SARS-CoV-2 можно сделать бесплатно. Если сдавать его один раз в неделю, то это никак не отразится на цене услуг и не создаст препятствий артистам. Так как медицинские центры расположены в шаговой доступности в любом городе.
По сообщению Минздрава региона, за последнюю неделю в Краснодарском крае выявили коронавирус у 233 жителя региона, из которых 38 — дети.