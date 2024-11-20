Депутат Госдумы от Кубани хочет тестировать Дедов Морозов и Снегурочек на Covid

Тем не менее, стоимость выступления должна остаться прежней. ПЦР-тест на SARS-CoV-2 можно сделать бесплатно. Если сдавать его один раз в неделю, то это никак не отразится на цене услуг и не создаст препятствий артистам. Так как медицинские центры расположены в шаговой доступности в любом городе.