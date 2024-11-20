Мэр Первоуральска решил сохранить автобусные маршруты после протестов

Мэр Первоуральска Игорь Кабец решил сохранить автобусные маршруты в городе. Горожане выступали против изменений схемы движения. Об этом глава города заявил в личном Telegram-канале.
— За последнее время мне поступило много обращений от жителей по схеме движения городских автобусов. Мной принято решение сохранить действующую маршрутную сеть общественного транспорта, — рассказал мэр Первоуральска.
Помимо этого, глава города отметил, что к разработке усовершенствованной схемы движения общественного транспорта приступят уже в ближайшее время. Заниматься этим будут жители Первоуральска и эксперты Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
Ранее в Екатеринбурге прошла транспортная реформа. Ее целью было решение многолетних проблем.
— Работа системы городского общественного транспорта находится на постоянном личном контроле главы Екатеринбурга. Весной этого года была объявлена транспортная реформа. Алексей Орлов поставил задачу стабилизировать ситуацию, решить накопленную годами проблему и вывести систему общественного транспорта Екатеринбурга из кризисного состояния, — прокомментировали в мэрии Екатеринбурга.