Председатель Госдумы обсудил с главой Ростовской области развитие региона

Напомним, врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета донского региона. По словам главы области, кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Об этом он сообщил в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области.