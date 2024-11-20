Председатель Госдумы обсудил с главой Ростовской области развитие региона

Председатель Государственной думы провел встречу с врио губернатора Ростовской области. Об этом сообщили на сайте палаты парламента 20 ноября.
Во время встречи Вячеслав Володин и Юрий Слюсарь обсудили вопросы инфраструктурного, транспортного и социально-экономического развития региона, а также инициативы, направленные на укрепление промышленного потенциала Ростовской области.
Напомним, врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь запретил брать кредиты для бюджета донского региона. По словам главы области, кредиты сейчас слишком дорогие, чтобы рассчитывать на внешнее финансирование. Об этом он сообщил в ходе заседания Законодательного собрания Ростовской области.