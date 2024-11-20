Стало известно о неготовности инфраструктуры Лапландии к присутствию там сил НАТО

Отмечается, что автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура. «С точки зрения безопасности поставок плохие дороги представляют собой риск, поскольку без подъездных путей люди останутся без продуктов, лекарств, топлива и других жизненно важных товаров во время возможного кризиса», — говорится в материале.