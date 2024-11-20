Токаев призвал венгерских бизнесменов к сотрудничеству

«В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня принятия Декларации о стратегическом партнерстве с вашей страной. На протяжении всего этого периода наше тесное сотрудничество строилось на взаимном доверии и общих целях. Объем венгерских инвестиций в Казахстан достиг 370 млн долларов. В нашей стране успешно работают более 70 венгерских компаний, в том числе MOL Group и Gedeon Richter. Прорабатывается реализация совместных инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 540 млн долларов в машиностроении, сельском хозяйстве и логистике».