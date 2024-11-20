Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который находится в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.