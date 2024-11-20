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Сергей Шойгу посетил ядерный центр в Сарове

Секретарь Совбеза посетил ключевые подразделения РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), который находится в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Сергей Шойгу посетил ключевые подразделения ядерного центра, среди которых Институт лазерно-физических исследований, Институт теоретической и математической физики. Секретарю Совбеза РФ рассказали об итогах работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и прочих технологий.

Кроме того, Сергей Шойгу увидел экспозицию с разработками ядерного центра, созданными в интересах СВО.

Напомним, Павел Солодкий стал вице-президентом Ассоциации содействия сохранению ОКН.

Шойгу Сергей