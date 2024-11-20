МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании

«Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001 день (конфликта на Украине — ред.) так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — говорится в заявлении украинского МИД в Telegram-канале.