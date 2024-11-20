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МИД Украины обвинил Запад в информационном нагнетании

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины после сообщений о закрытии посольств западных стран в Киеве на фоне якобы готовящейся воздушной атаки обвинило партнеров в «информационном нагнетании».

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду посольства США, Италии и Испании на Украине сообщили о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.

Министерство иностранных дел Киргизии в среду рекомендовало согражданам, которые в данный момент находятся на Украине, усилить меры безопасности или покинуть территорию этой страны. Посольство Казахстана в Киеве также рекомендовало гражданам республики покинуть Украину в целях безопасности.

«Считаем, что для партнеров было бы правильным реагировать в 1001 день (конфликта на Украине — ред.) так же, как и в предыдущие тысячу дней, без какого-либо дополнительного информационного нагнетания», — говорится в заявлении украинского МИД в Telegram-канале.

В среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.