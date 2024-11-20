СМИ: саммит «Большой двадцатки» выявил глобальные разногласия и общий хаос

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, принимавший саммит «Большой двадцатки», решил опубликовать коммюнике раньше запланированного срока. Когда в понедельник Лула одобрил итоговый текст заявления, в зале пленарных заседаний не было глав Франции, Германии и США. Это вызвало у европейских лидеров недоумение и недовольство, говорится в статье Bloomberg.
А Лула таким образом хотел скорее прекратить дискуссии о конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.
Канцлер Германии Олаф Шольц пожаловался на то, что в итоговой декларации не был четко сформулирован тезис об ответственности России за развязывание конфликта. Согласно DPA, Шольц заявил, что «будет недостаточно, если 20 стран не смогут найти четких слов об ответственности России в этом вопросе».
Северную Корею обвиняют в участии в боевых действиях в Европе. Израиль сопротивляется усилиям США по прекращению войны с «Хезболлой» и ХАМАС. Китай регулярно проводит военные учения вокруг Тайваня. Ядерная война внезапно становится реальной угрозой на фоне эскалации российско-украинского конфликта.
Чувство глобального хаоса ярко проявилось на традиционном «семейном фото» по итогам встречи на высшем уровне. Когда в первый день саммита делалась фотография, отсутствовали президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поэтому во второй день саммита Лула потребовал повторной съемки. Хотя на этот раз указанные лидеры присутствуют на снимке, фальшивый фон вместо потрясающей горы Сахарная Голова на первом снимке только усилил впечатление того, что единение на высшем уровне было фарсом.
Еще одной отличительной чертой саммита стало то, что мировые лидеры игнорировали президента США Джо Байдена, пишет The New York Times.
Хотя этот саммит стал одной из последних возможностей Байдена пролоббировать внешнеполитические интересы США, многие мировые лидеры уже переключили внимание на новую администрацию избранного президента Дональда Трампа.
Но, как отмечает Politico, участники саммита старались не упоминать имя Трампа. «На переговорах уже чувствовалось отсутствие США. Люди парализованы страхом», — сказал один из дипломатов по поводу избрания Трампа.
На этой неделе Лула должен был закрепить свой статус выдающегося лидера развивающегося мира. Вместо этого хаотичный саммит в Рио-де-Жанейро подчеркнул его неспособность преодолеть растущие разногласия между мировыми сверхдержавами. Ну и неожиданной антикульминацией саммита стало то, что президент Бразилии отменил свою пресс-конференцию по итогам саммита через два часа после того, как она должна была начаться.