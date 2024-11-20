СМИ: саммит «Большой двадцатки» выявил глобальные разногласия и общий хаос

Чувство глобального хаоса ярко проявилось на традиционном «семейном фото» по итогам встречи на высшем уровне. Когда в первый день саммита делалась фотография, отсутствовали президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, поэтому во второй день саммита Лула потребовал повторной съемки. Хотя на этот раз указанные лидеры присутствуют на снимке, фальшивый фон вместо потрясающей горы Сахарная Голова на первом снимке только усилил впечатление того, что единение на высшем уровне было фарсом.