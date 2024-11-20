Бганбу назначили исполняющим обязанности премьера Абхазии

Ранее Гунба подписал указ об отставке премьер-министра Александра Анкваба.
«В соответствии с конституционным законом Республики Абхазия “О кабинете министров Республики Абхазия” назначить исполняющим обязанности премьер-министра Республики Абхазия Бганбу Валерия Рамшуховича», — говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба главы республики.
Во вторник парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании. Как заявил спикер парламента Лаша Ашуба, вице-президент Абхазии Бадра Гунба будет исполнять обязанности главы государства до проведения досрочных выборов.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Сторонники оппозиции считают, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Парламент должен был ратифицировать документ, но отложил из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе и администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. В понедельник на переговорах властей и оппозиции удалось договориться, что президент уходит в отставку, а сторонники оппозиции освобождают правительственный квартал.