Беспрозванных предложил Белоруссии построить санаторий на Балтийском море

«Я бы хотел бы предложить белорусской стороне при содействии правительства Калининградской области вернуться к вопросу о строительстве на калининградском побережье санаторно-курортного комплекса Республики Беларусь», — сказал губернатор. Он отметил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с белорусскими властями, и «есть ряд предложений», которые можно рассмотреть более предметно.