В результате атак ВСУ в Курской области сожжены «дотла» 14 деревень, пострадали более 600 гектаров сельскохозяйственных угодий, убито 300 тыс. голов свиней и 27 тыс. голов крупного рогатого скота. Тем временем западные СМИ пишут, что Киев с разрешения Вашингтона впервые нанес удар по Курской области ракетами Storm Shadow. Сообщается, что атака пришлась по территории исторической усадьбы XIX века князей Барятинских в Марьино. Что происходит в Курской области после вторжения ВСУ — в материале «Газеты.Ru».