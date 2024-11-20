Трентон
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 20 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 20 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT: в ВСУ сообщают, что с фронта почти пропали РСЗО HIMARS

Источник: U.S. Army

По данным солдат ВСУ, американские РСЗО HIMARS почти исчезли с фронта, а артиллерийские обстрелы с украинской стороны значительно уменьшились.

Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток»

Источник: AP 2024

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась. Spiegel не привел подробности, при этом подробно описал подрыв «Северных потоков».

CNN: Китай отказал во встрече Остину из-за продаж оружия Тайваню

Источник: AP 2024

Китай отказался от встречи глав Минобороны с США из-за продажи оружия Тайваню. Переговоры предлагалось провести на встрече «АСЕАН плюс» в Лаосе. Пекин часто перекрывает каналы связи для демонстрации недовольства Вашингтоном.

Bild обвинил гражданина РФ в обрыве кабелей в Балтийском море

Источник: IMAGO/Philippe Ruiz

Капитан китайского судна Yi Peng 3, которое могло повредить подводные кабели в Балтийском море, является россиянином. Издание указывает на «странный маршрут» судна как возможную причину повреждений.

СМИ: саммит G20 выявил глобальные разногласия и общий хаос

Источник: AP 2024

Саммит G20 в Бразилии прошел с разногласиями и дезорганизацией. Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал коммюнике раньше срока. В декларации из 85 пунктов Украине посвящен лишь один, что разочаровало западных участников.