Последние зарубежные новости за 20 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

NYT: в ВСУ сообщают, что с фронта почти пропали РСЗО HIMARS
По данным солдат ВСУ, американские РСЗО HIMARS почти исчезли с фронта, а артиллерийские обстрелы с украинской стороны значительно уменьшились.
Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток»
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась. Spiegel не привел подробности, при этом подробно описал подрыв «Северных потоков».
CNN: Китай отказал во встрече Остину из-за продаж оружия Тайваню
Китай отказался от встречи глав Минобороны с США из-за продажи оружия Тайваню. Переговоры предлагалось провести на встрече «АСЕАН плюс» в Лаосе. Пекин часто перекрывает каналы связи для демонстрации недовольства Вашингтоном.
Bild обвинил гражданина РФ в обрыве кабелей в Балтийском море
Капитан китайского судна Yi Peng 3, которое могло повредить подводные кабели в Балтийском море, является россиянином. Издание указывает на «странный маршрут» судна как возможную причину повреждений.
СМИ: саммит G20 выявил глобальные разногласия и общий хаос
Саммит G20 в Бразилии прошел с разногласиями и дезорганизацией. Луис Инасиу Лула да Силва опубликовал коммюнике раньше срока. В декларации из 85 пунктов Украине посвящен лишь один, что разочаровало западных участников.