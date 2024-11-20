Во Франции запустили процедуру отрешения Макрона от власти

«Председатель Законодательной комиссии Флоран Будье теперь должен рассмотреть нашу инициативу. Если он откажется, то нарушит наше конституционное право выбирать тексты для нашей ниши», — отметила глава парламентской фракции партии Матильда Пано.
Отмечается, что запрос одобрила нижняя палата парламента Франции.
5 сентября Макрон назначил Мишеля Барнье премьер-министром страны. 73-летний экс-глава МИД и бывший еврокомиссар представляет партию «Республиканцы». В этот же день лидер коалиции левых партий «Новый народный фронт» Жан-Люк Меланшон призвал к протестам из-за назначения нового премьера страны. По его словам, решение отдать должность Барнье свидетельствует о том, что результаты парламентских выборов были украдены.