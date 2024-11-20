Сторонники ПЦУ выбросили из храма УПЦ все иконы и книги

Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности». В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом «физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины».