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В Самаре хотят создать институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками

В Самаре дополнительным механизмом надзора может стать кураторство ветеранами СВО чиновников.

Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил создать институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками. Идея была озвучена на заседании самарской Губдумы.

Глава региона обратился к парламентариям и затронул вопросы, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействие с депутатами. Помимо кураторства, было предложено рейтинговать работу парламентариев.

Кандидат юридических наук, доцент Владислав Волков считает, что новые формы взаимодействия с депутатами самарской Губдумы и главами муниципалитетов предполагают дополнительные механизмы надзора за деятельностью выборных лиц со стороны высшего должностного лица.

При этом таких механизмов нет в федеральном законодательстве и уставе области, но они и не запрещены. Эксперт отметил, что здоровая конкуренция в среде публичной власти может оказаться полезной, так как препятствует возникновению чрезмерных полномочий.