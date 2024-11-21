В Самаре хотят создать институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил создать институт кураторства ветеранов СВО над чиновниками. Идея была озвучена на заседании самарской Губдумы.
Глава региона обратился к парламентариям и затронул вопросы, направленные на повышение эффективности работы и взаимодействие с депутатами. Помимо кураторства, было предложено рейтинговать работу парламентариев.
Кандидат юридических наук, доцент Владислав Волков считает, что новые формы взаимодействия с депутатами самарской Губдумы и главами муниципалитетов предполагают дополнительные механизмы надзора за деятельностью выборных лиц со стороны высшего должностного лица.
При этом таких механизмов нет в федеральном законодательстве и уставе области, но они и не запрещены. Эксперт отметил, что здоровая конкуренция в среде публичной власти может оказаться полезной, так как препятствует возникновению чрезмерных полномочий.