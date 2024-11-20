Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку

«После размышлений и разговора с губернатором решил сложить полномочия главы района. Для меня это непростой шаг, но уверен, что и в этом я действую в интересах всех жителей нашего района. Я старался делать, что мог и должен. Ваша поддержка и доверие были для меня важны, и я благодарен каждому за откровенные разговоры и критику, которая помогала мне увидеть ситуацию с разных сторон», — написал Богачев в своем Telegram-канале.